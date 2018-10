Jongeren ontmoeten bedrijven op Rabo Event

gorinchem • Voor jongeren een kans om zich te oriënteren op de regionale arbeidsmarkt, voor het bedrijfsleven een uitgelezen mogelijkheid om potentiële jonge werknemers te benaderen. Dat is het Carrière Event van de Rabobanken Alblasserwaard Vijfheerenlanden, Merwestroom en Drechtsteden dat op 1 november gehouden wordt in het Rabo-kantoor in Gorinchem.

Het Carrière Event is voor jongeren van 16 tot 29 jaar die een stage zoeken, bijna klaar zijn met hun studie, toe zijn aan een volgende stap in hun carrière of zich willen laten inspireren voor hun kansen op de arbeidsmarkt. Zij kunnen op 1 november een bedrijvenmarkt bezoeken met ruim 20 bedrijven uit de regio, sollicitatiegesprekken oefenen, hun CV laten checken en gratis een professionele profielfoto laten maken. Er zijn ook verschillende workshops: over het doeltreffend opstellen van een LinkedIn-profiel, over het opstarten van een eigen bedrijf, succesvol solliciteren en hoe je jezelf goed kunt pitchen in een minuut.

Leden van de jongerenraad van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden en de jongste leden van de ledenraad van Merwestroom organiseren het event. Zij behoren zelf tot de doelgroep, ieder op eigen wijze.

Jerry van Buuren zit in het laatste jaar van zijn studie Commerciële Economie. "Ik moet stageplekken zoeken en later een baan. Ik moet me daarop voorbereiden met een elevator pitch en een goed LinkedIn-profiel." Miressa van Dijk is al een paar jaar afgestudeerd en heeft nu onder meer een succesvolle eigen webshop Midi Boutique. Henri van Bennekom en Luuk de Gans hebben hun eigen werkgevers, Groenendijk Onderwijsadministratie en Raaak Personeel, gestrikt om deel te nemen aan de banenmarkt. "Ik ben bezig met mijn master en werk drie dagen in de week op de personeelsafdeling van Groenendijk", verklaart Van Bennekom. "Wij zijn specifiek naar jongeren op zoek. Het is moeilijk om jonge mensen te vinden, dat is echt iets van de laatste tijd."

Vurenaar Myron Muilenburg ten slotte heeft onlangs zelf ervaren hoe moeilijk het kan zijn om werk te vinden. "Ik was na mijn studie Chemische Technologie nog nergens via een stage 'binnen'. Hoe vind je dan een werkgever? Ik ben door recruiters benaderd toen ik mijn LinkedIn had opengesteld. Iemand van Raaak Personeel heeft me in contact gebracht met Den Hollander Engineering. Daar werk ik nu."

Alle deelnemende bedrijven aan het Carrière Event hebben openstaande vacatures en stageplaatsen. "De krapte op de arbeidsmarkt is bekend", vertelt Koen Wemmenhove namens zorgorganisatie Present. "Wij laten ons graag op regionale evenementen als deze zien om de naam Present bekender te maken."

"Voor bedrijven is het goed om kritisch te kijken naar hoe ze zich presenteren richting jongeren", denkt Luuk de Gans. "Doorgroeimogelijkheden, de kans om opleidingen en cursussen te volgen en secundaire arbeidsmogelijkheden zijn zaken die jongeren belangrijk vinden."

"In grote steden zie je initiatieven als het Carrière Event meer", weet Henri van Bennekom. "Daar werken bedrijven bijvoorbeeld samen met studentenverenigingen om in contact te komen met jongeren."

"Wij zijn als Mourik Infra actief op mbo's, hbo's, technische universiteiten en zelfs het bijzonder onderwijs", beaamt Bas Pruijmboom, Manager Personeel & Organisatie bij Mourik in Groot-Ammers. Bezoekers en bedrijven kunnen voor het Carrière Event een netwerk-app downloaden. Jongeren kunnen onder andere aangeven welke opleiding ze hebben en wat voor werk ze zoeken. Werkgevers kunnen daarop selecteren en chatten met de jongeren of een afspraak maken.

Voor meer informatie en aanmelden: www.rabo.nl/av/carriere.