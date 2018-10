Mevrouw Hoefnagel wint spel stichting oorlogsmonument

HOORNAAR/BRANDWIJK • Zaterdag vond in Hoornaar voor de 106e keer de Fokveedag plaats. In de streektent, waar lokale bedrijven en verenigingen konden vertellen over hun activiteiten, was Stichting Oorlogsmonument Molenaarsgraaf-Brandwijk voor de derde jaargang present.

De stichting probeert op eigentijdse wijze het historische verhaal van de neergestorte bommenwerper in 1944 te vertellen en te bewaren. De Fokveedag is daar een hele mooie gelegenheid voor. Zo was de documentaire op dvd verkrijgbaar, waarmee het historische verhaal en persoonlijke achtergronden worden verteld. Ook konden bezoekers zaterdag meedoen aan een enveloppenspel.

Uit alle 'meespelers' werd één envelop getrokken en mevrouw Hoefnagel uit Nieuw-Lekkerland was de gelukkige winnaar. Ze heeft de prijs inmiddels mogen ontvangen.

Voor het bestellen van de dvd, mail naar info@lancasterindepolder.nl of bezoek de site www.ommb.nl.