Burgemeesters: zorgen over afnemende aanwezigheid wijkagenten in Molenlanden

MOLENLANDEN • De burgemeesters van Giessenlanden en Molenwaard maken zich zorgen over de afnemende zichtbaarheid en beschikbaarheid van de wijkagenten in de twee gemeenten.

Dat schrijven zij in een brief van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, die als regioburgemeester nauw samenwerkt met de regiochef van de politie. De brief wordt woensdag 26 september door de gemeenteraden besproken en na goedkeuring verstuurd.

Het is deels geen nieuw geluid, zo geven Dirk van der Borg en Rinette Reynvaan aan: 'Vanuit onze gemeenten is eerder en meermaals aandacht gevraagd voor de herkenbaarheid, zichtbaarheid en fysieke nabijheid van de politie op het platteland. (...) In de praktijk blijkt dat de politie, met name de wijkagenten, onvoldoende zichtbaar en beschikbaar zijn.'

Vijfheerenlanden

De zorg hierover wordt echter versterkt door het samengaan van Zederik, Leerdam en Vianen in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden én de overgang van deze gemeente naar de provincie Utrecht. 'Als gevolg hiervan zal een deel van de basiseenheid overgaan naar de politie-eenheid Utrecht. (...) De omvang en daarmee de flexibiliteit van de basiseenheid Alblasserwaard-Vijfheerenlanden komen onder grote druk te staan. Gezien de huidige praktijk waarbij de bezetting al minimaal is, zal dit logischerwijs alleen maar toenemen.'

In de brief komt naar voren hoe belangrijk de eerste burgers de wijkagenten vinden. 'De wijkagenten zijn gezien de sociale structuren, cultuur in en uitgestrektheid van onze gemeenten van cruciaal belang. De preventieve werking is groot, het vergroot het veiligheidsgevoel en de informatiepositie.'

Gesprek

De twee burgemeesters willen het gesprek aangaan met Aboutaleb over een andere werkwijze en inrichting van het basisteam Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 'De inkrimping kan wellicht ook een kans zijn om de politiezorg dichterbij te organiseren.'