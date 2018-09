Officiële viering oplevering dijkversterking langs de Lek

KINDERDIJK/GROOT-AMMERS • Op zaterdag 29 september viert Waterschap Rivierenland de officiële oplevering van het dijkversterkingstraject KIS (Kinderdijk-Schoonhovenseveer).

Nu de uitvoering ten einde is en er een veilige en mooie dijk ligt, daar waar mogelijk afgestemd op de wensen van de omgeving, is er reden voor een feest. Het opleveringsfeest vindt plaats op het nieuwe haventerrein in Streefkerk van 15.00 tot 21.00 uur. Genodigden zijn per brief benaderd. Dijkbewoners die zich nog niet hebben aangemeld kunnen dit alsnog doen.

In 2007 werd geconstateerd dat de dijk op de zuidelijke oever van de Lek tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer op grote delen niet veilig zou zijn bij extreem hoogwater. Van de 17,5 km voldeed destijds 10 km niet aan de veiligheidsnormen. Het versterken van de dijk op dit traject was complex vanwege de slappe veengrond, de regionale verbindingsfunctie, nutsvoorzieningen en de vele woningen en bedrijven langs de dijk.

Er moesten 58 huizen worden gesloopt en veel particuliere gronden werden verworven. De wens om na de dijkversterking nieuwe huizen terug te mogen bouwen kon veelal worden ingewilligd. In totaal werd met 300 eigenaren een overeenkomst gesloten.

Het project KIS is een groot en innovatief dijkversterkingsproject binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Niet alleen op het gebied van techniek, maar vooral op het gebied van samenwerking en contract. De uitvoering was in handen van aannemerscombinatie Dijkverbetering Molenwaard en heeft vijf jaar in beslag genomen.