Bijna twee jaar cel voor kinderporno in Leerbroek

LEERBROEK • Een 56-jarige man uit Leerbroek moet van de Utrechtse rechtbank 22 maanden de cel in voor het jarenlang verspreiden en het bezit van kinderporno. Daarnaast kreeg de Leerbroeker een voorwaardelijke tbs-maatregel opgelegd om er zeker van te zijn dat hij zich laat behandelen voor zijn pedofiele geaardheid.

De politie trof vorig jaar oktober ruim 300 afbeeldingen en films met kinderporno aan op de laptop en usb-sticks van de verdachte. Dat was niet voor het eerst. De Leerbroeker liep nog in de proeftijd van een eerdere veroordeling: in 2012 kreeg hij 22 maanden celstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, opgelegd voor het bezit van kinderporno. Hij was bovendien in 2002 veroordeeld wegens ontucht met een stiefzoon.

De rechters rekenden het de verdachte ook aan dat het om kinderporno met 'vaak zeer jonge kinderen' ging. "Binnen de categorie kinderporno ziet de rechtbank dit nog eens als een zeer ernstige vorm", aldus de rechtbankvoorzitter. De Leerbroeker kreeg een jaar gevangenisstraf opgelegd en hij moet de oude voorwaardelijke straf van 10 maanden alsnog gaan uitzitten.

Daarnaast legde de rechtbank hem op advies van gedragsdeskundigen een voorwaardelijke tbs-maatregel op. Eén van de voorwaarden is dat de man zich na zijn gevangenisstraf voor maximaal een jaar in een kliniek laat opnemen voor behandeling. Als hij dit niet doet of niet aan de behandeling meewerkt, kan de voorwaardelijke maatregel worden omgezet in een opname in een tbs-kliniek met dwangverpleging.

Volgens gedragsdeskundigen is zonder een klinische behandeling de kans op herhaling groot. Volgens de Leerbroeker zelf sloeg een eerdere therapie niet aan omdat hij zijn pedofiele gevoelens tot voor kort 'uit schaamte' niet voor zichzelf wilde toegeven. "Ik heb het nooit onder ogen willen, durven zien", aldus de man tijdens de rechtszaak.

Als voorwaarde bij de tbs-maatregel mag de Leerbroeker ook niet alleen zijn met kinderen. Verder moet hij onder meer de reclassering inzage geven in zijn internetgedrag, zijn sociale contacten en op de hoogte houden van zijn verblijfplaats. De verdachte, die al ruim 200 dagen in voorarrest zit, is inmiddels zijn woning in Leerbroek en zijn baan kwijtgeraakt.

Tegen de man was in totaal 28 maanden gevangenisstraf en tbs met voorwaarden geëist.