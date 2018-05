De 4e Helft: combinatie van geloof en voetbal in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Een combinatie van voetbal en geloof, dat is De 4e Helft in Bleskensgraaf.

Een initiatief door voetballers, voor voetballers die op een ontspannen wijze meer willen weten over God door voetbal heen. Elke woensdagavond in juni wordt afgetrapt met een snack, gevolgd door een voetbalgerelateerd geloofsthema, waarna de deelnemers met elkaar gaan voetballen.

De 4de helft is bedoeld voor voetballers vanaf 18 jaar en wordt gehouden bij Farm Nescio in Bleskensgraaf. De avonden zijn op de data 6, 13, 20 en 27 juni. Ze beginnen om 19.00 uur en duren tot 22.00 uur. De organisatie is in handen van Impact World Tours in Bleskensgraaf.

Voor meer informatie en opgeven: info@impactworldtour.nl.