Volgende week avondvierdaagse in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • In Bleskensgraaf wordt van maandag 28 mei tot en met donderdag 31 mei weer de jaarlijkse avondvierdaagse gehouden.

Het startbureau van de 40e Avondvierdaagse van Bleskensgraaf is in de Buitenschuur achter de Gijbelandse boerderij aan het Koekoekspad. Inschrijven kan vrijdagavond 25 mei van 19.00 uur tot 19:30 uur en maandagavond in de Buitenschuur vanaf 18.00 uur.

Starten kan vanaf 18.30 uur tot 18.45 uur om 5 of 10 km per avond af te leggen. Kosten bedragen 4,50 euro. Er is voor elke wandelaar elke avond is lekkers onderweg en natuurlijk de welverdiende medaille of een vervolgcijfertje aan het eind van de week. Donderdag, de laatste avond, kunnen de wandelaars in de Graafstroomstraat in de bloemetjes worden gezet, waarna om circa 20:00 uur Graafstrooms Fanfare de wandelaars begeleidt voor de laatste kilometer door het dorp.