Gezamenlijke locatie Attema & Avres geopend in Gorinchem

GORINCHEM • Attema en Avres openden op vrijdag 18 mei een gezamenlijke bedrijfslocatie aan de Schelluinsestraat in Gorinchem. Ton de Hoog (directeur Attema) en Saar Spanjaard (directeur Avres) openden op symbolische wijze de deur naar een krachtige samenwerking in een nieuw gezamenlijk pand, door tegelijkertijd een krachtstroomstekker in een haspel te steken.

Dit deden zij onder luid applaus van de aanwezigen, waaronder veel medewerkers van beide organisaties. Na de officiële opening was er gelegenheid de nieuwe locatie uitgebreid te bekijken. Vooral de tientallen medewerkers die nu nog op Avelingen-West werken, waren erg benieuwd naar hun nieuwe werkplek.

"We werken al heel lang met elkaar samen. Die samenwerking gaat nu nog intensiever worden, omdat de medewerkers op deze locatie alleen maar voor Attema werken. Ik verwacht daar heel veel van!", sprak Ton de Hoog de gasten toe. Saar Spanjaard vulde aan: "Onze samenwerking houdt in dat we ons allemaal gaan toeleggen op dat waar we goed in zijn. Zo gaan we hier samen een fantastisch resultaat neerzetten. Dat moet de motor voor succes in deze samenwerking worden!"

Unieke samenwerking

Medewerkers van Avres voeren montage- en inpakwerkzaamheden uit voor Attema. Met het in gebruik nemen van dit gezamenlijke pand geven Attema en Avres hun samenwerking een unieke nieuwe invulling. Hier doet iedereen precies waar hij goed in is: Attema gaat over het productieproces, de logistiek en de planning, terwijl Avres zich bezighoudt met de ontwikkeling van de medewerkers en begeleiding op de werkplek.