Snoepen voor Da Capo uit Giessenburg

GIESSENBURG • Muziekvereniging Da Capo houdt zaterdag 26 mei haar jaarlijkse verkoopactie. De opbrengst zorgt voor een financiële impuls om als vereniging te kunnen functioneren.

Vanaf 09.30 uur gaan de leden op pad voor hun vereniging. Het aanbod bestaat uit verschillende soorten snoep. Voor meer informatie over deze actie of over Da Capo: www.dacapo.giessenburg.nl.