Nieuw vervoersbewijs van Arriva in de regio

ALBLASSERWAARD • Arriva introduceert een nieuw vervoerbewijs in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: het Stadskaartje.

Een bus- of treinkaartje speciaal voor wie naar het centrum van Dordrecht, Gorinchem, Rotterdam of Utrecht wil. Om te shoppen, een museum te bezoeken of lekker uit eten te gaan. Het retourtje is geldig op koopavonden in het centrum na 18.30 uur, het hele weekend vanaf 9.30 uur én op speciale dagen na 9.30 uur.

Reizen met het openbaar vervoer gaat sneller en makkelijker dan de meeste mensen denken. Zeker naar de stad. Via de busbaan of het spoor kunnen files worden omzeild, en bij aankomst hoeft er niet naar een parkeerplek te worden gezocht. Het nieuwe Stadskaartje is ook nog eens heel voordelig. Sowieso omdat parkeergeld wordt uitgespaard, maar ook omdat de kaartjes extra aantrekkelijk geprijsd zijn. Wie op pad gaat met kinderen is helemaal goedkoop uit: per volwassene mogen drie kinderen (4 t/m 11 jaar) gratis meereizen (reisgroep maximaal acht personen).

Twee soorten

Er zijn twee soorten Stadskaartjes: Stad en Streek. Het Stadskaartje Stad is te koop en geldig in Dordrecht en Gorinchem. Vanuit de hele stad kan ermee naar het centrum worden gereisd en weer terug voor maar 2,95 euro. Overstappen mag. Het kaartje is te koop bij de buschauffeur (uitsluitend pinnen).

Veel extra's

Met het Stadskaartje Streek kan vanuit de regio Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden naar de stad worden gereisd. Met de bus en/of met de Arriva-trein. Het Stadskaartje Streek BUS is een retourtje Dordrecht, Gorinchem, Rotterdam of Utrecht. Met als extraatje: gratis reizen met de Arriva-stadsbussen in Dordrecht of Gorinchem. Het kaartje is te koop bij de buschauffeur (vanaf 3,95 euro).

Het Stadskaartje Streek Trein is een retourtje Dordrecht of Gorinchem vanaf station Sliedrecht (inclusief Baanhoek), Hardinxveld-Giessendam (inclusief Boven-Hardinxveld en Blauwe Zoom) of Gorinchem. Ook dit kaartje biedt extra's: gratis reizen met de Arriva-stadsbussen in Dordrecht of Gorinchem én gratis busvervoer naar en van het treinstation. En als er ruimte is mogen de fietsen mee. Het treinkaartje kan worden besteld via www.arriva.nl/stadskaartje (vanaf 4,50 euro).

Duurzaam

Arriva wil met het Stadskaartje een nog beter alternatief bieden voor andere ? meer vervuilende ? vervoermiddelen, zoals de auto. Reizigers die de CO2-uitstoot van hun reizen (gedeeltelijk) uit de lucht willen halen en hun leefomgeving willen vergroenen, kunnen bij Arriva sparen voor bomen in het Samen voor Groen-programma (www.arriva.nl/samenvoorgroen).

Pilot

Het Stadskaartje kan worden uitgeprobeerd tot en met 26 augustus dit jaar. Arriva vraagt reizigers te laten weten wat ze van het kaartje vinden (arriva.nl/stadskaartje). Als de reacties positief zijn, wordt het kaartje tot het eind van dit jaar verkocht.

De reis kan vooraf worden gepland via de reisplanner (www.arriva.nl). De speciale dagen, actievoorwaarden en voordelen staan op www.arriva.nl/stadskaartje.

