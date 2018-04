Streekproduct-certificaat voor Huug Hagoort uit Ottoland

OTTOLAND • Jan Kooijman van Stichting Groene Hart Streekproducten heeft donderdag 26 april aan Huug Hagoort van Schaapskooi Ottoland het certificaat 'Erkend Streekproduct' uitgereikt voor zijn lamsvlees.

Daarmee is het bedrijf van Hagoort het vijftigste dat inmiddels het predicaat producent van een erkend 'Groene Hart Streekproduct' bezit.

De kudde van Huug Hagoort van Schaapskooi Ottoland bestaat uit 500 Schoonebeekers en Veluwse heideschapen. Dit zijn beide zeldzame, Oudhollandse rassen. De schapen zijn verdeeld over vier kuddes in de Lopikerwaard, Alblasserwaard, Dordtse Biesbosch en Noorwaard Werkendam.

In de winter staan de schapen binnen, verdeeld over twee schaapskooien, één in Ottoland en één in Meerkerk. In de winter en het vroege voorjaar worden jaarlijks zo'n 600 lammeren geboren. De ooien worden aangehouden voor vervanging en groei van de kudde, de rammen blijven tot augustus bij de moeder, waarna ze afgemest worden. Tijdens het afmesten krijgen de lammeren krachtvoer bijgevoerd. Per september worden de eerste lammeren naar de slager gebracht.

Met het certificeren van het lamsvlees is de herkomst van het lamsvlees geborgd, zodat het ook in de keten verwerkt kan worden als 'Erkend streekproduct uit het Groene Hart'. Hagoort is als producent van het vlees verantwoordelijk tot en met de slacht.

Alle ram-lammeren worden geslacht bij Slachterij Tuithof in Kamerik. De keuze voor Tuithof is gemaakt omdat deze slachter een ruime wacht-weide heeft om de lammeren tot rust te laten komen én gescheiden kan houden van andere koppels. Een deel van de ram-lammeren gaat naar Kraan Vleesservice en wordt onder de naam Waards Lam verkocht.

De stichting Groene Hart Streekproducten houdt zich met name bezig met het bevorderen van de ontwikkeling van nieuwe Groene Hart Streekproducten, het certificeren daarvan en de controle op de naleving van de certificeringsvoorwaarden zoals vastgelegd in de voorwaarden van de Stichting Streekproducten Nederland.