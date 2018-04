Terughoudend beleid Molenwaard op gebied van zonneweides

MOLENWAARD • Voorkomen dat het groen van de Molenwaardse weilanden straks bedolven wordt onder het grijs van zonnepanelen, dat is de insteek van het gemeentebestuur.

"Daarom willen we pas toestemming geven als een dorp of wijk alle andere mogelijkheden, zoals het leggen van zonnepanelen op daken of het toepassen van warmtepompen, heeft aangewend", licht wethouder Frank Meerkerk toe. "Is er dan nog meer nodig, dan komt de optie van een zonneweide aan bod." Tegelijkertijd is het de bedoeling investeerders van buitenaf die weilanden kopen om er zonnepanelen op te leggen de pas af te snijden. "Via het bestemmingsplan kunnen we dat voorkomen."

De raad ging vorige week hiermee akkoord. Alleen Gemeentebelangen Molenwaard stemde tegen. De partij is bang dat het college het voorstel gebruikt om toch te komen tot zonneweides. Harry Stam en Gert Lems van de ChristenUnie legden een stemverklaring af, omdat zij respectievelijk zorgen hebben over de toepassing en het een onvoldragen voorstel vinden.