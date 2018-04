ABB Bouwgroep neemt Aannemingsbedrijf Panco uit Noordeloos over

NOORDELOOS • ABB Bouwgroep uit Sliedrecht heeft per april 2018 100% van de aandelen overgenomen van Aannemingsbedrijf Panco uit Noordeloos.

Beide bedrijven werken al jarenlang samen en zijn met het oog op het naderende pensioen van de huidige directeur/eigenaar Michel Pantekoek rond de zomer van 2017 in gesprek geraakt over een eventuele overdracht van aandelen. Op 4 april 2018 is deze overname bekrachtigd.

Panco is ruim 60 jaar geleden opgericht door de heer Pantekoek senior, waarna in 1985 Michel Pantekoek het bedrijf overnam van zijn vader. Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige bouwer, waarbij naast de medewerkers, ook kwaliteit, vakmanschap en opleiden centraal staan. Voor het bedrijf zijn gemiddeld 20-30 vaklieden actief. Panco is actief in nieuwbouw, verbouw, restauratie en renovatie.

De komende twee jaar blijft Panco op de huidige werkwijze actief onder leiding van Michel Pantekoek. Hierna is de doelstelling dat Panco verder integreert binnen ABB.

ABB is een landelijk werkende, ontwikkelende bouwer, voornamelijk actief in de woningbouw. Het merendeel van de woningbouwprojecten wordt voor eigen rekening en risico uitgevoerd.