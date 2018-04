Plan voor Brandwijk en Molenaarsgraaf

MOLENWAARD • Er komt een integraal plan voor woningbouw, voorzieningen, parkeren en verkeer in Molenaarsgraaf en Brandwijk.

Tot 2030 moeten er minimaal 120 huizen bij komen in de twee dorpen. Daarnaast wil de supermarkt uitbreiden. De school, kerk en winkelcentrum Molenwaard in Molenaarsgraaf kampen met parkeerproblemen. Hetzelfde geldt voor Boerenklaas in Brandwijk. Deze zaken moeten worden meegenomen in een nieuw plan voor de dorpen. Dit plan moet in oktober gereed zijn.

Niet eenvoudig

Ondernemers, verenigingen, bedrijven en de klankbordgroep mogen meepraten over plannen voor woningbouw, voorzieningen, parkeren en verkeer. De raad van Molenwaard besprak het onderwerp dinsdag 17 april. Bert Moret (VVD): "Het zal niet eenvoudig zijn, ik hoop dat het voor eind dit jaar zal lukken een plan gereed te hebben."

Verkeersproblematiek

Gert Lems (CU): "De verkeersproblematiek moet zo snel mogelijk opgelost worden. We hebben er zorgen over of het binnen de gestelde termijn zal lukken." Jonette Korevaar (CDA) ziet wel een 'immens grote opgave' op de klankbordgroep afkomen. Moret vroeg haar: "Heeft u het gevoel dat het voor de klankbordgroep een te korte termijn is om dit te realiseren?" Korevaar: "Voor mij is oktober niet hard, als anders nodig is."

Voortvarender

Eric Spaans (PvdA): "Ik ben verbijsterd over de trage gang van zaken. Gaan we nu echt aan het werk, of heeft u geen tijd en geen capaciteit voorlopig? Zeg dat dan eerlijk." Arco Bikker (GBM): "Het moet voortvarender kunnen."

Vlot van start

Wethouder Paul Verschoor: "We hopen rond 1 november resultaat te hebben. Mij is er alles aan gelegen dat voor elkaar te krijgen.We willen een overeenkomst afsluiten met eigenaren van de gronden. Uitkomst van het ene, is input voor het andere. De PvdA spreekt over een trage gang van zaken. Ik betreur dat. U vraagt: gaan we nu nadrukkelijk aan het werk? De bemensing is geregeld, het kan vlot van start nu."