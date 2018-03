Uitreiking Polderleven tijdens startavond van Den Hâneker

GIESSENLANDEN • De werkgroep Plattelandstoerisme en Streekproducten van Den Hâneker heeft maandagavond het toeristisch seizoen geopend met onder andere de overhandiging van de toeristische gids Polderleven aan wethouder Jan de Groot van Giessenlanden.

Binnen Den Hâneker is er een collectief van ruim 100 ondernemers dat zich bezighoudt met Plattelandstoerisme en Streekproducten (PT&ST) in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Aan het begin van het toeristisch seizoen komen de ondernemers bij elkaar voor een netwerkavond (startavond), waarbij dit jaar een vaartocht over de Giessen is gemaakt (aangeboden door Rederij Giessenstroom). Er was een hoofdrol weggelegd voor de overhandiging van de nieuwe uitgave van Polderleven 2018 door Nel Hakkesteegt aan wethouder Jan de Groot.

Lovende woorden

Wethouder de Groot sprak lovende woorden over de toeristische gids, de belangrijke rol van Den Hâneker en de toegevoegde waarde van onze prachtige streek voor het toerisme en de recreatie, met respect voor de krachtige (natuur) waarden van ons gebied.

Den Hâneker is bezig met een vertaalslag naar Den Hâneker 2.0. Daar hoort ook meer promotie en zichtbaarheid bij en daarbij spelen Polderleven, Poldernieuws en meer informatie via de lokale bladen zeker een grote rol.

Er werd stevig gediscussieerd door bestuur en leden met de directeur van de VVV Dordrecht, Erik Zindel, over de verdere ontwikkeling van ons promotiemateriaal en de ombuiging van de informatievoorziening naar minder papieren en meer digitale informatie.

StreefParade

Ook de StreekParade op zaterdag 2 juni speelt een belangrijke rol in de promotie van de recreatieve voorzieningen en veelheid aan streekproducten. Het terrein van het Streekcentrum in Groot-Ammers is inmiddels omgetoverd tot Avonturenboerderij Molenwaard en Michael van Hoorne heeft Den Hâneker en het Streekcentrum uitgenodigd om ook dit jaar weer de StreekParade hier te organiseren. Bezoekers kunnen dan tevens kennismaken met alle faciliteiten van Avonturenboerderij Molenwaard. De toegang is gratis voor leden van Den Hâneker en relaties van het Streekcentrum, voor de overige bezoekers is er een aangepaste entreeprijs.

Polderleven is terug te vinden op www.denhaneker.nl.

Fotobijschrift: Kees Commijs (voorzitter Den Hâneker), Erik Zindel (directeur VVV Dordrecht), Nel Hakkesteegt (werkgroep PT&ST), wethouder Jan de Groot.