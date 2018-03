Ultieme vrijheid met Camper & Go

LANGERAK • Vakantie vieren per camper geeft je optimale vrijheid, ervoer Wim van der Vlist uit Hoogblokland al jaren geleden. Sinds kort verhuurt hij met Camper & Go campers die van alle gemakken zijn voorzien.

"Mijn vrouw en ik gaan al twintig jaar met onze camper op stap", vertelt hij. "Je pakt je tandenborstel en zwembroek, stapt in en rijdt de vrijheid tegemoet. Als het op een locatie gaat regenen, rij je gewoon naar een plek waar de zon schijnt."

Omdat campers vrij prijzig zijn, is het huren van een vakantiehuisje op wielen aantrekkelijk. "Het omslagpunt van huren of zelf kopen ligt bij een week of twaalf; je moet twaalf weken op vakantie gaan wil je goedkoper uit zijn met kopen dan met huren. De huurder betaalt geen opslag, onderhoud, keuring, verzekering en wegenbelasting."

Campervirus

In het laagseizoen kan de vakantieganger al vanaf 595 euro een week lang op pad met een camper van Camper & Go. Van der Vlist: "Deze manier van vakantie vieren is booming. Ook in het buitenland zie je steeds meer camperparkeerplaatsen en aanpassingen aan campings." Van der Vlist runt het bedrijf samen met Christiaan Damen. "Ook hij is besmet met het campervirus. Door onze gemeenschappelijke interesse kwamen we bij elkaar."

Soorten campers

De klanten van Camper & Go kunnen kiezen uit verschillende campers, geschikt voor ieder reisgezelschap. Ze staan gestald bij Van der Wal en Zonen aan de Lekdijk in Langerak. Van der Vlist en Damen geven belangstellenden graag de gelegenheid de voertuigen te bekijken.

Het bedrijf heeft belangrijke voorwaarden voor een zorgeloze vakantie geregeld, zoals pechhulp, vervangend vervoer en repatriëring. De types campers zijn: Fiat Joint Z480, Renault Adriatik Vision I-677 SP, Fiat Hymer BC-544. De campers zijn in onderhoud bij een betrouwbare garage: Bovag Garage Bikker in Noordeloos.

Uitproberen

De mannen van Camper & Go weten zeker dat veel mensen, net als zijzelf, na een eerste vakantie met een van hun voertuigen vaker met een camper op stap zullen gaan. "Het is ook mogelijk om het een weekendje uit te proberen. En alles is aanwezig: van borden en bestek tot pannen en tuinstoelen."

Voor meer informatie: info@camperengo.nl of 06 - 101 343 24.