Volle zaal bij eerste toneeluitvoering CPJ Centrum in Meerkerk

MEERKERK • CPJ Centrum trok vrijdag bij de eerste uitvoering van 'Oude sprookjes in een nieuw spijkerjasje' een volle zaal.

In De Linde in Meerkerk genoot het publiek van bekende sprookjesfiguren als Roodkapje, Sneeuwwitje en Hans en Grietje, van wie hun moderne zorgen voor veel komische situaties zorgden.

De toneelspelers van CPJ Centrum komen 10 maart in 't Spant te Ameide en 16 en 17 maart in Het Dorpshuis te Ottoland nogmaals op de planken. De aanvang is 20.00 uur, de zaal gaat een half uur eerder open. Voor de verkoop van kaarten: www.cpjcentrum.nl.