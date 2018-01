Open dag Hendrik van Brederode in Ameide goed verlopen

AMEIDE • De open dag op obs Hendrik van Brederode in Ameide is goed verlopen.

"We hebben diverse nieuwe ouders mogen ontvangen en gesproken, terwijl de kinderen zich vermaakten met een knutsel of zich lieten schminken", meldt Annette van de Giessen van de school.

Dit was tevens de laatste open dag op deze locatie in verband met de bouw van de brede school in Ameide.