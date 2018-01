Alblasserwaard On Stage helpt jongeren bij maken beroepskeuze

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Ongeveer zeventig professionals waren dinsdag in Hardinxveld-Giessendam aanwezig tijdens de informatiebijeenkomst over de jubileumeditie van Alblasserwaard On Stage.

De bijeenkomst werd gehouden in de aula van het Calvijn CS De Hoven. Het Calvijn is een van de drie deelnemende scholen aan dit regionale evenement voor vmbo-scholieren samen met Griendencollege uit Sliedrecht en Wellantcollege uit Ottoland. Hanneke Salm, projectleider van On Stage, informeerden de aanwezigen.

Initiatief

Corine Korrel nam in 2007 het initiatief om een evenement te organiseren voor vmbo-leerlingen. Een van de aanleidingen daarvoor was dat Korrel als moeder zelf ervaarde dat de leerlingen erg jong zijn om een goede keuze te kunnen maken.

Zij vindt het belangrijk dat leerlingen de juiste keuze maken, weten wat er mogelijk is en ook weten dat ze "alles mogen worden, behalve ongelukkig!". Zo ontstond het idee voor On Stage, een positief podium waar de leerlingen zich kunnen oriënteren op hun beroepskeuze. Nu. elf jaar later, is On Stage een begrip in negentien regio's in ons land.

Sterretjes

Salm is voor het tweede jaar projectleider en vanaf de eerste editie betrokken bij het evenement nog steeds even enthousiast en vertelt met veel passie over het evenement. Salm weet als geen ander wat de vakmannen en -vrouwen kunnen verwachten tijdens Alblasserwaard On Stage. Eén van de belangrijkste tips die zij hen, naast de praktische informatie, meegeeft is: "Zoek tijdens een gesprek naar de sterretjes in de ogen van de leerling. Dat is dé leerling die heel erg geïnteresseerd is in jouw beroep en heel graag een afspraak maakt voor de doedag".

Tijdens de informatiebijeenkomst heeft Salm het woord gegeven aan onder andere Annie Baan van Basic Vets uit Sliedrecht. Annie is al 4 jaar als professional van de partij tijdens het beroepenfeest en omarmt het initiatief van Alblasserwaard On Stage.

Met veel plezier vertelde zij tijdens de bijeenkomst wat het belang is van het goed voorbereiden en organiseren van een geslaagde doedag en vooral waarom je als organisatie de leerlingen vooral niet moet laten meekijken, maar dat ze pas een goed beeld krijgen door ze actief mee te laten draaien tijdens de doedag op 15 februari.

Enthousiasme

Hanneke Salm, projectleider van Alblasserwaard On Stage, roemde het grote enthousiasme in de regio voor het evenement. Het evenement wordt door de regionale bedrijven omarmt en gedragen en daardoor vieren we komende editie met veel trots ons 5e jubileum. Al meer dan 100 aanmeldingen van beroepsbeoefenaren voor het evenement, financiële steun van een groot aantal sponsors, sponsoring van materialen, en burgemeester Dirk van de Borg die het evenement opent.

"Het kan niet anders dan dat ook deze editie van On Stage een groot succes wordt en dat allemaal dankzij jullie. Wat bijzonder om de vmbo-leerlingen zo'n mooi beroepenfeest te kunnen geven", aldus Salm.