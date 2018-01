Klokradio nu ook te beluisteren bij Solcon

NIEUW-LEKKERLAND • De lokale omroep Klokradio is nu in geheel Nederland te beluisteren via het netwerk van Solcon.

Solcon abonnees kunnen Klokradio vinden op de radiopagina onder kanaalnummer 1850.



Nadat Klokradio formeel tot de lokale omroep van Giessenlanden is benoemd, wordt er hard gewerkt aan een goede ontvangst in alle dorpen. Veel daarvan kon snel worden gerealiseerd. Ziggo heeft inmiddels de omroep opgenomen in haar aloude (analoge) kabelnetwerk op kanaal 102,0. Tegelijk werd Klokradio toegevoegd aan Ziggo-Digitaal, waar naast de abonnees uit Giessenburg nu ook luisteraars uit Alblasserdam en Molenwaard van profiteren.



KPN heeft beloofd komende maand Klokradio in haar netwerk van Giessenlanden uit te gaan zenden, waarbij ook Telfort en XS4ALL direct meegenomen worden.



Gemis

Een gemis was nog Solcon. Een aanbieder die christelijke waarden hoog in het vaandeel heeft en mede daardoor in deze regio veel abonnees kent. De tweets hierover vanuit Giessenlanden zijn door Solcon opgevangen en gaven aanleiding er eens goed naar te kijken. Al snel kwam het bericht dat ook Solcon nu Klokradio zal gaan doorgeven. Dat is bijzonder omdat deze aanbieder geen afzonderlijk zenderaanbod per gemeente kent en daardoor niet het signaal van lokale omroepen door geeft. Klokradio verkrijgt hiermee nu opeens een landelijk bereik.



Een volgende stap is een compleet etherbereik in het verzorgingsgebied van de Alblasserwaard. Hoewel de lokale omroep al gedeeltelijk in Giessenlanden is te ontvangen via 107.0 FM, is het bereik onvoldoende voor het oostelijke gedeelte van deze omvangrijke gemeente. Maar er wordt al druk overlegd met het Agentschap Telecom en de eigenaar van een zendmast, om later dit jaar met een afzonderlijke frequentie tot voorbij Arkel een goede ontvangst te waarborgen.



Internet

Natuurlijk is Klokradio nu al over de gehele wereld te ontvangen via de internetstream. Geïnteresseerden hoeven dus niets te missen van het lokale nieuws. Via de nieuwe website www.klokradio.nl zijn alle programma's live te beluisteren. Ook staat daar de nodige programma-informatie, is er Uitzending Gemist en kunnen verzoekplaten worden aangevraagd.



De redactie van Klokradio wil graag veel aandacht besteden aan het lokale verenigings- en kerkleven. Door informatie over evenementen, activiteiten en wedstrijden mee te nemen in haar programma's. Daarbij kan ook gekozen worden voor een interview met betrokkenen, of zelfs een live verslag van het evenement ter plaatse.