Week van Gebed in Giessenburg en Giessen-Oudekerk

GIESSENBURG • Kerken in Giessenburg en Giessen-Oudekerk doen in de week van 21 tot en met 28 januari mee aan de landelijke Week van Gebed.

Het thema is dit jaar: 'Recht door zee', naar aanleiding van het bijbelgedeelte uit Exodus 15: 1-21, waar het volk Israël door de Rode Zee trekt. Dit thema heeft alles te maken met bevrijding.



De gebedsweek wordt van 21 tot en met 28 januari 2018 over de hele wereld gehouden. De vier kerken van Giessenburg/Giessen-Oudekerk doen ook mee.



Belangstellenden zijn welkom om op de volgende avonden mee te bidden: maandag 22 januari in de Til, dinsdag 23 januari in de Hervormde Kerk in Giessenburg , woensdag 24 januari in de Stigt (onder de Maranathakerk), en op donderdag 25 januari in de Hervormde Kerk te Giessen-Oudekerk.



Speciaal voor de jongeren wordt op vrijdagavond 26 januari een prayernight georganiseerd in Rank, naast de Hervormde Kerk in Giessenburg. De avonden zijn van 20.00 tot 21.00 uur (de prayernight van 19.45 tot 21.15 uur). Meer info: Arie Heikoop via 0184-652032.