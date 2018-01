Berend Buddingh': 'Brief Gorinchem over inlijven Arkel teken van arrogantie'

ARKEL • Berend Buddingh' uit Arkel, één van de drijvende krachten achter actiegroep De Ontkoppeling, reageert via Facebook kritisch op de brief van Gorinchem aan de Tweede Kamer om Arkel toe te voegen aan deze gemeente.

In de brief baseert de gemeente Gorinchem zich onder meer op het streven van De Ontkoppeling om Arkel niet mee te laten gaan in de nieuwe gemeente die ontstaat na de fusie van Giessenlanden en Molenwaard. Wat Buddingh' betreft onterecht.

'En zo trapt Gorinchem weer eens in zijn oude val. Arrogantie. Hier ging De Ontkoppeling natuurlijk nooit om. Dat was een burgerinitiatief van inwoners van Arkel die zich sterker verbonden voelden bij de stad Gorinchem dan bij Giessenlanden-Molenwaard. Bij de komende herindeling zou Arkel beter naar de gemeente Gorinchem kunnen gaan. Aan die oproep, gesteund door een meerderheid van de Arkelse inwoners, is geen gehoor gegeven. Daarmee was de strijd gestreden.'

Huilen

De gemeente Gorinchem had volgens Buddingh' al veel eerder zijn kansen, in 2014, toen de commissie-Schutte adviseerde om Giessenlanden, Hardinxveld en Gorinchem tot één gemeente te maken. 'Maar dat zag Gorinchem niet zitten. Daar voelde men zich sterk genoeg voor zelfstandigheid. Dat je dan nu de kleinste wordt, is een gevolg van die eerdere keuze. Niet huilen dus, maar op de blaren zitten. De Ontkoppeling ging voor mij om een Arkels belang, niet om het Gorinchems belang. De Ontkoppeling is niet De Inlijving.'