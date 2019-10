Jurgen Janssen blijft ondanks nederlaag koploper bij De Lukkie Klos

WIJNGAARDEN • In de biljartcompetitie van De Lukkie Klus heeft Jurgen Janssen zijn status als koploper met moeite weten te handhaven.

Jassen verloor met 10-6 van runner-up Pau Stuij, die nu nog slechts twee punten achterstand heeft.

Verrassend was het sterke optreden van Ad Visser, die Wim de Groot met 14-7 versloeg. Leen Bikker was ouderwets op dreef met een 14-4 overwinning op Tineke van de Berg. Piet Stuij komt langzaam maar zeker ook weer in vorm en liet dat zien tegen Meindert Bouman: 12-8.