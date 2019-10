Mooie derbyzege VC WIK

DORDRECHT • De mannenhoofdmacht van VC WIK heeft zich in de tweede divisie knap hersteld van de nederlaag van een week eerder. De derby tegen Next Volley Dordrecht werd met 1-3 gewonnen.

In de eerste set lieten de Groot-Ammerse volleyballers het zowel passend als aanvallend nog volledig afweten: 25-11. In de eindfase van de tweede set trad het herstel in: 17-25.

VC WIK was vanaf dat moment de baas in het veld en had een passend antwoord op het Dordtse spel: 21-25 en 18-25.