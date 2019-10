Daan van der Hoorn wint jaar gratis rijden in VW Up bij Plus Meerkerk

MEERKERK • Daan van der Hoorn won bij de Boodschappen Bingo van Plus Meerkerk een jaar gratis rijden in een nieuwe Volkwagen Up.

Zaterdag was de finaleronde van de Boodschappen Bingo. "Dit was een ludieke actie waarbij onze klanten bingonummers konden krijgen bij de boodschappen om hun bingokaart vol te plakken", vertelt eigenaar Frans Versteeg.

Een volle kaart gaf recht op deelname aan de verloting van vele prijzen. De hoofdprijs : een jaar lang gratis rijden in een nieuwe VW Up werd gewonnen door Daan van der Hoorn. De verloting vond plaats bij De Groot Mobiliteit in Meerkerk, waar onder genot van een hapje en drankje de veertig prijzen werden verloot.