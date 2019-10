Raad Molenlanden positief (maar vol vragen) over Gebiedsperspectief: 'Eindelijk gebeurt er iets in Kinderdijk'

MOLENLANDEN • Het Gebiedsperspectief Kinderdijk 2030 is dinsdagavond door de gemeenteraad van Molenlanden positief ontvangen. "Eindelijk gaat er wél iets gebeuren in Kinderdijk", sprak Berend Buddingh' (Doe Mee!).

Kernpunten:

• Overlast verminderen en verkeersveiligheid vergroten voor inwoners Kinderdijk.

•Bereikbaarheid molengebied verbeteren voor bezoekers.

• Authenticiteit UNESCO Werelderfgoed behouden.

•Besturing molengebied (governance) op goede wijze borgen.

Als gevolg hiervan moet uitwerking worden gegeven aan:

• Grip krijgen op alle bezoekersstromen.

• Investeren in parkeervoorzieningen aan de randen en in transport naar gebied toe.

• Ongewenste ontwikkelingen (ruimtelijke ordening en commercieel) in het gebied tegenhouden.

• Nieuwe afspraken over een vorm van samen-besturen, organiseren en financieren.

Voor de periode 2020-2025 zal een bedrag van circa 30 miljoen euro nodig zijn. Hoeveel de gemeente Molenlanden hieraan zelf moet bijdragen, is nog niet bekend.

SWEK

De gemeenteraad liet zich overwegend positief uit over het Gebiedsperspectief, maar had ook nog (heel) veel vragen. En 'waarschuwde' voor te hoge ambities. "De verwachtingen in Kinderdijk zijn hoog, met name ten aanzien van de parkeeroverlast. Hoe lossen we die verwachtingen in?", was één van de vragen van Harry Stam (CU). Buddingh': "De achterdocht in Kinderdijk is groot. Eerst zien en dan geloven..." Het DoeMee!-raadslid vroeg aandacht voor de rol van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK). "Daar moeten we kritisch naar kijken, want daar moet echt wat gebeuren."

Wethouder Arco Bikker zal de gestelde vragen schriftelijk beantwoorden. De primaire focus gaat nu eerst op de governance.