Ophaalsessie over kwaliteit openbaar vervoer

HOORNAAR • Op initiatief van twee raadsleden uit Molenlanden en Gorinchem wordt er op woensdag 16 oktober om 20.00 uur in Hoornaar een tweede ophaalsessie gehouden over het openbaar vervoer in de regio.

De afgelopen weken is het openbaar vervoer weer volop in de belangstelling van de media geweest. Er verschenen verhalen over reizigers die niet meegenomen werden omdat de bussen te vol waren. Op 15 maart dit voorjaar hebben een aantal raadsleden in Gorinchem een eerste ophaalsessie gehad. De afgelopen maanden is er uitgebreid overleg geweest met een reizigersgroep van Qbuzz in de regio en onder andere de leden van de Facebookgroep 'Het wel en wee in OV regio Qbuzz DMG voormalig Arriva DAV'.

Op initiatief van Wilma de Moel, raadslid van gemeente Molenlanden en Hans van Mourik, raadslid gemeente Gorinchem wordt een tweede ophaalsessie in Hoornaar georganiseerd op 16 oktober om 20.00 uur met betrokkenen uit het concessie gebied, reizigers en mensen die OV-enthousiast zijn. Het gaat om het ophalen van informatie hoe het OV rond Gorinchem, Molenlanden en het Drechtstedengebied verloopt na tien maanden van de concessie en de vraag waar verbeteringen mogelijk zijn. Reizigers en belangstellenden voor het openbaar vervoer uit de regio van het concessiegebied, die mee willen praten over dit onderwerp zijn welkom om aanwezig te zijn. Graag aanmelden via https://forms.gle/TTG8E1Z3Pp2VXcZQ9. Voor meer vragen: h.v.mourik@Gorinchem.nl.