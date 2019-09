NK veebeoordelen op 107e Fokveedag

HOORNAAR • Het nationaal kampioenschap veebeoordelen zal zaterdag 5 oktober worden gehouden op de 107e Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar. De organisatie is in handen van het Nationaal Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) in samenwerking met CRV Holding.

In de maanden voorafgaand aan het NK hebben 63 koeienkenners zich via regionale en provinciale voorrondes voor het kampioenschap geplaatst. Het deelnemersveld wordt gecompleteerd door Herre Kuiper, de winnaar van vorig jaar, die zijn titel mag verdedigen. De veebeoordelaars mogen niet ouder zijn dan 30 jaar.

Tijdens het NK moeten de deelnemers vijftien rood- en zwartbonte koeien beoordelen op hun exterieur. 's Ochtends zijn er twee ronden. Maximaal vijftien deelnemers plaatsen zich voor de finaleronde in de middaguren.

De finalisten doen de keuring schriftelijk, maar moeten ook een individuele mondelinge toelichting aan de jury geven. Degene die over de gehele dag de meeste punten heeft verzameld, wordt nationaal kampioen. De beste drie worden gehuldigd, evenals de beste nieuwkomer.