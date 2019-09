Kerkproeverij op 29 september in Noordeloos

NOORDELOOS • Op zondag 29 september zetten veel kerken in Nederland hun deuren wagenwijd open voor de actie 'Kerkproeverij'.

Voor het derde achtereenvolgende jaar nodigen kerkleden anderen uit om een kerkdienst bij te wonen. Dat gebeurt vanuit de gedachte: 'Ik wil graag laten zien en met je delen wat mij aan het hart gaat, waar ik voor warmloop'.

Ook in de Ontmoetingskerk in Noordeloos staan de deuren open in de hoop dat veel mensen die uitnodiging aannemen. Ook wie niet persoonlijk wordt aangesproken is natuurlijk van harte welkom, als nieuwsgierige toeschouwer, betrokken deelnemer of liefhebber van orgelmuziek. De dienst wordt geleid door ds. Annette Driebergen. Het thema van de dienst is 'Dat smaakt naar meer'.

Welkom dus op zondag 29 september, aanvang om 09.30 uur in de Ontmoetingskerk aan de M.J. Veder van Hobokenstraat 15e in Noordeloos. Wie vooraf meer informatie wil, kan mailen naar predikant@ontmoetingskerk.nl.