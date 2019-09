Montapacking presenteert nieuw hoofdkantoor in Molenaarsgraaf aan omwonenden

MOLENAARSGRAAF • Montapacking presenteerde maandag aan omwonenden de plannen voor de nieuwbouw van het hoofdkantoor in Molenaarsgraaf. De planning is dat het pand aan de Polderweg Oost in januari 2021 in gebruik kan worden genomen.

Zo'n vijftig belangstellenden kwamen af op de avond in het Montapacking-kantoor in Gorinchem. Zij kregen daar van directeur Edwin van der Ham en Josia Bikker van Architektenburo Bikker uit Groot-Ammers (verantwoordelijk voor het ontwerp) uitleg over de nieuwbouw. "De stemming was positief", blikken zij terug. "Natuurlijk, er waren vragen. Met name over de westkant van het gebouw die grenst aan de woningbouw. Het plan is om die groen in te richten, waarbij we de omwonenden vragen daarin mee te denken."

Een jaar geleden brandde de vestiging van het Alblasserwaardse bedrijf in Molenaarsgraaf tot de grond toe af. Van begin af aan was het voor Van der Ham duidelijk dat er nieuwbouw op dezelfde plek zou moeten komen. Voorwaarde was wel dat het groter zou moeten worden, binnen de regels van het huidige bestemmingsplan. "Uiteindelijk zal het nieuwe pand ruim duizend vierkante meter groter en enkele meters hoger worden", vertelt Josia Bikker. "Het bestaat uit een L-vormig warehouse aan de noord- en westzijde. Aan de zuidoostkant komt het kantoordeel."

Blikvanger

Het warehouse-gedeelte, waar de artikelen van de webshops waarvoor Montapacking de distributie verzorgt worden opgeslagen, is een 'blokkendoos', zoals Van der Ham het omschrijft. "De horizontale belijning zorgt ervoor dat het minder hoog lijkt dan het in werkelijk is."

Blikvanger is het kantoor, uitgevoerd met veel glas en hout. "Het allerbelangrijkste voor mij was dat als je hier over dertig jaar langsrijdt het nog steeds mooi is. Daar is Architektenburo Bikker heel goed in geslaagd. Het was een lastige opdracht voor hen. Er zijn heel wat schetsen van tafel gehaald. Bij deze had ik meteen het gevoel: dit is het."

"We hebben heel wat wandjes uit het ontwerp weggehaald", vult Josia Bikker a an. "Edwin wilde graag een zo open en transparant mogelijk kantoor, waar iedereen kan kiezen waar hij of zij wil werken. Wat betreft de uitstraling: de overgang van het bedrijventerrein naar de polder is daar heel abrupt. Door gebruik te maken van natuurlijke materialen als hout hebben we ervoor gezorgd dat die overgang zo soepel mogelijk verloopt, dat het goed in het landschap past."

Duurzaam

Zoals gezegd: in januari 2021 wordt ijs en weder dienende het hoofdkantoor in gebruik genomen. Van der Ham: "De bouw zal worden uitgevoerd door lokale aannemers. We zijn blij dat we gebruik kunnen maken van de oude fundering en heipalen. Dat is duurzaam én scheelt tijd, kosten en overlast."