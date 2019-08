Molen Souburgh wordt weer rechtgezet

ALBLASSERDAM • Donderdag 29 augustus is bij de Souburghse molen in Alblasserdam begonnen met het opvijzelen van de molenromp.

De molen uit 1860 wordt momenteel grondig gerestaureerd. De molen stond zo'n twaalf centimeter uit het lood. Rond de molen is een betonplaat gestort die ervoor zorgt dat de molen door middel van trekvijzels opgevijzeld kan worden. Deze vijzels blijven ongeveer een week onder spanning staan.

Direct na dat het vijzelwerk gereed is worden de wigvormige sparingen aangestort, na verharding wat ongeveer een week in beslag gaat nemen worden de vijzels gelost en staat de molen definitief op de nieuwe fundering. De restauratie gaat naar verwachting nog enkele maanden in beslag nemen.

De restauratie wordt gedaan onder supervisie van Molenstichting Simav (Stichting tot instandhouding van molens in de Albasserwaard en Vijfheerenlanden). De molenstichting beheert in totaal 36 rijksmonumenten in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, waarvan 33 'volwaardige' molens. Het doel van deze stichting uit 1956 is het in stand houden van dit historisch erfgoed voor komende generaties. Simav doet haar werk met circa 70 vrijwilligers, zowel molenaars als allerlei specialisten. Het bestuur van de molenstichting bestaat uit zeven gemeenten in de regio en Waterschap Rivierenland.