Puur voedsel en eerlijk vlees op boerenerf

NOORDELOOS • Vijf agrarische bedrijven in Noordeloos leveren al langere tijd aan klanten die onbespoten voedsel op hun bord willen. Op zaterdag 7 september openen ze hun gezamenlijke winkel: Symbiose.

De winkel kent een bijzondere formule: klanten krijgen een elektronische sleutel waarmee ze zes dagen in de week op hun eigen tijd boodschappen kunnen doen. Ook de plek is bijzonder: het erf van boer Bas de Jong aan de Nieuwendijk.

Onbespoten

In de woonkeuken van de boerderij zitten op een mooie ochtend in augustus enkele initiatiefnemers aan tafel: Jeanette Verloop uit Nieuw-Lekkerland, Kees van Gaalen uit Noordeloos en dorpsgenoten René Bor en Bas de Jong. Jeanette kweekt samen met haar zus Tineke uit Langerak kilo's onbespoten groenten en fruit. Kees en zijn vrouw Maria maken kaas op biologisch-dynamische wijze, René is biologisch-dynamisch boer en levert de graseieren voor Symbiose. Zorgboer Bas stelt zijn erf en tijd beschikbaar.

Met de natuur

Anja en Nelie Slob van biologische boerderij De Drie Wedden uit Noordeloos maken ook deel uit van Symbiose. Van dit bedrijf komen honing, sap en vlees. De bedrijven van Bor, Slob, De Jong en Van Gaalen hadden al een gezamenlijk project: de Biologische Boeren Buren Wandelroute. Twaalf kilometer struinen tussen kieviten, leeuweriken, weidebloemen en grazende koeien.

Bas: "Die wandelroute hebben we mede opgezet om mensen te laten zien: zo kan het ook. Het hoeft niet alleen maar meer en groter te worden, je kunt ook op een andere manier boeren. Daarnaast willen we een gezond product. Ik denk dat de landbouw op een kruispunt staat en wij laten zien dat het kan zonder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen en zonder het uiterste te vragen van je dieren." René: "In plaats van tegen de natuur, werk je mee met de natuur."

Zelfbedieningswinkel

Hoewel alle deelnemers al manieren hebben gevonden om hun producten aan de man te brengen, zochten ze nog een gezamenlijke plek dicht bij huis. Een van hen kwam met het idee voor een zelfbedieningswinkel. Kees: "Als elke boer zijn verkoop apart doet, gaat er veel meer tijd in zitten. Overigens blijven wij ook aan huis verkopen, de familie Slob ook."

Verrijdbaar kippenhok

De graseieren van René komen rechtstreeks uit het weiland. "Ik bouw een verrijdbaar kippenhok dat ik in de wei zet. Als de koeien geweid zijn, mogen daarna de kippen het land in. De kippenwagen is een plek waar ze eieren kunnen leggen en veilig kunnen overnachten."

Beleving

Bas legt uit hoe de werkwijze van Symbiose eruitziet. "Klanten krijgen een sleutel waarmee ze gedurende zes dagen 24 uur in de winkel terecht kunnen. Klanten noteren wat ze meenemen. De boodschappen worden automatisch afgeschreven, doordat ze een machtiging hebben afgegeven. Daarnaast zijn we elke zaterdagochtend open voor mensen zonder sleutel. En voor de beleving, want mensen willen ook nog wel eens een keer een boer zien. We willen graag ons verhaal over duurzame landbouw overbrengen."

Terras

Naast de winkel is een terras gemaakt, waar bezoekers een kop koffie of thee kunnen drinken. Bas zal gastheer zijn.

Feestelijke opening

Symbiose ligt dicht bij de N214. Het adres is: Nieuwendijk 11, Noordeloos. De feestelijke dag ter gelegenheid van de opening op 7 september begint om 10.00 uur. Martine Vonk zal de opening verrichten. Er zijn die dag proeverijen en er is live muziek. Tegelijkertijd houdt Kaasboerderij Noorderlicht een open dag. Er is een wandelroute van de winkel naar deze boerderij.

Meer informatie over Symbiose staat op: http://www.symbioseboeren.nl. Voor meer informatie over de moestuin: http://gewoonanderz.nu.