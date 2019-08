Inschrijven voor Kunstwedstrijd Leerdam 2019

VIJFHEERENLANDEN • Voor het vierde jaar op een rij organiseert Stichting Leerdams Kunstenaars Collectief dit jaar een kunstwedstrijd.

Het thema dit jaar is: 'Mens'. Iedereen uit de gemeente Vijfheerenlanden en omstreken mag vanaf veertien jaar meedoen.

Alle kunstvormen zijn toegestaan, zoals schilderijen, tekeningen, textiele kunstvormen, beelden in steen of hout, sieraden, glas in lood, keramiek, installaties, fotografie, glaskunst, enzovoorts. Aanmelden per email voor 1 oktober 2019 bij sylviabosch@leerdamskunstenaarscollectief.nl. Deelname is gratis.

Alle inzendingen worden tentoongesteld in de meubelshowroom bij Van der Wal Interieurs Adviseurs in Leerdam. Inzendingen mogen (indien gewenst) verkocht worden. De driekoppige jury bestaat uit Ditske de With, Corinne Raaijmakers en Gerard Akerboom, allen kunstenaars.

De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats op vrijdagavond 29 november 2019 bij Van der Wal Leerdam. Dan wordt ook de Van Der Wal Publieksprijs uitgereikt. Deelnemers en geïnteresseerden zijn van harte welkom om de inzendingen te komen bekijken.

De Kunstwedstrijd Leerdam wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Wal Interieur Adviseurs, De Kwast Den Bosch en gemeente Vijfheerenlanden. Voor meer informatie: www.kunstwedstrijdleerdam.nl.