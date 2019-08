H4 levert wagenpark van Hak Installatieservice

GIESSENBURG • Hak Installatieservice heeft het wagenpark vernieuwd met negen nieuwe VW-bussen en een bestelwagen. Deze zijn geleverd door H4 uit Hardinxveld-Giessendam.

Directeuren Christiaan en Gerrit Hak: "We zijn een regionaal bedrijf en willen daarom ook zoveel mogelijk met plaatselijke of regionale collega's zaken doen. Onze banden worden geleverd door Leen Post, die zit hier om de hoek. Autobedrijf Bikker uit Noordeloos doet al jaren het onderhoud en blijft dat overigens ook doen. Dus was het logisch dat we bij H4 terecht kwamen. De meeste auto's waren alweer een jaar of acht oud en we waren op zoek naar wat nieuws. Maar bovenal duurzaam, want daar staan we voor met Hak Installatieservice."

Duitse degelijkheid

Hak Installatieservice hield wel vast aan het vertrouwde merk. "De Duitse degelijkheid van Volkswagen bevalt ons prima en dat geldt ook voor de diepzwarte kleur; zwart sk 9000. We kunnen er, met dank aan H4 weer even tegen. Op weg naar een klant, die een energieneutrale woning wil of een bedrijf dat zijn dak wil vol leggen met zonnepanelen. Duurzaamheid is de toekomst. Steeds vaker voorzien we carports van zonnepanelen, waaronder de elektrische auto wordt opgeladen. Maar we blijven ook de plaatselijke loodgieter die het zink komt vervangen, de keukenkraan repareert of de cv-ketel een onderhoudsbeurt geeft."