Wethouders: ‘Nog geen zicht op uitbreiding bedrijventerrein Veenweideweg’

NIEUW-LEKKERLAND • Er is nog geen zicht op uitbreiding van bedrijventerrein Veenweideweg in Nieuw-Lekkerland.

Het belangrijkste knelpunt is de financiële haalbaarheid van het project, waar ook woningbouw bij hoort. Dat laten de wethouders Johan Quik en Arco Bikker weten in antwoord op vragen hierover van de SGP.

Bedrijven die al jarenlang wachten op een beloofde uitbreiding van het bedrijventerrein in Nieuw-Lekkerland, plaatsten enkele weken geleden een protestbord bij de entree van het bedrijventerrein ten oosten van het dorp. Op het bord staat de tekst ‘Gemeente, kom nou ’s in actie in ons Lekkerland. Wij ondernemers staan al jaren aan de kant!! Vooruit nu, en geen langer gedraal. Het is de hoogste tijd voor die eerste paal!’

Eigenaar

Voor de SGP reden om het college te vragen wanneer zij inschatten dat de eerste paal geslagen kan worden. Volgens de wethouders Bikker en Quik koppelt de eigenaar van het terrein waar de uitbreiding moet komen, tevens de projectontwikkelaar, dit onderdeel aan de woningbouw.

‘Het belangrijkste knelpunt hier bij is de financiële haalbaarheid van het project. Deze staat door verschillende omstandigheden onder druk. Voor de zomer willen we een overleg organiseren met de ondernemersvereniging en de ontwikkelaar om de te zetten stappen, verantwoordelijkheden en knelpunten te bespreken.’

Voorbelast

Als er overeenstemming is, zal daarnaast onder meer een planologische procedure gevolgd moeten worden en zal het terrein moeten worden voorbelast. ‘Een concrete planning is hiervoor nog niet af te geven.’