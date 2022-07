Verkennende onderzoeken voor nieuwbouwproject Bleskensgraaf West

BLESKENSGRAAF • Om nieuwbouwproject Bleskensgraaf West verder vorm te geven, voert de gemeente Molenlanden de komende periode verkennende onderzoeken uit.

Dat meldt het gemeentebestuur in een nieuwsbrief, die begin deze week bij alle inwoners van Bleskensgraaf op de mat viel. De afgelopen maanden is er al een aantal voorbereidende onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld naar de samenstelling van de bodem, archeologie en ecologie.

‘Nu er een eerste stap voor een vervolg is, gaan we verder voorbereiden’, valt in de nieuwsbrief te lezen. Het gaat dan om verkennende onderzoeken naar onder andere verkeer, het woonprogramma (welk type huizen moeten er komen),een stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp.

Grondeigenaren

Een deel van de grond is eigendom van de gemeente, maar het grootste deel niet. ‘Met een aantal grondeigenaren willen we definitieve afspraken maken.’

Afgelopen jaar gaf de provincie groen licht aan Molenlanden om dit nieuwbouwproject verder uit te werken. Eén van de voorwaarden daarbij is een goede overgang naar het open slagenlandschap. Daarnaast moet de woningbouwontwikkeling passen binnen de regels van het molenbiotoop.

‘Die voorwaarden nemen we mee bij de verdere uitwerking van de plannen. Na de verkenning moet de provincie besluiten of er op deze plek daadwerkelijk woningen mogen komen.’