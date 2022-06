Na zeven jaar weer feest in Nieuwland

NIEUWLAND • Vanaf aankomende donderdag is het feest in Nieuwland. Niet zo groots als men het normaal eens in de vijf jaar viert, maar toch hebben ze er zin in, in het dorp.

“Normaal zijn we eens in de vijf jaar aan de beurt”, vertelt Gijs van den Berg van de Oranjevereniging Nieuwland. “Wij zijn voor het laatst aan de beurt geweest in 2015 en zouden dus eigenlijk in 2020 weer een programma in elkaar zetten. Dat hadden we ook al voor een groot deel gedaan, toen de coronapandemie uitbrak. En dus wachten we hier alweer zeven jaar op een feestje, het wordt weer tijd dus. Omdat het dus eigenlijk niet ons jaar is doen we het in gereduceerde vorm. Het is nu dus geen hele week, maar drie dagen feest. Ook daar zijn we al heel blij mee.”

Rock ‘n Loll

De feesttent zal op worden gezet aan de Breezijde tussen nummer 6 en 7. Het programma start donderdagavond met ‘Qmusic the party’. Van den Berg: “Dat is natuurlijk voor iedereen leuk. Op vrijdag hebben we de jongens van WC Experience. Dat is Nederlandstalige muziek met humor. Ze noemen het zelf Rock ‘n Loll wat ze maken. Ze zijn beneden de rivieren wat bekender, maar één ding is zeker: die gasten zorgen overal voor een feestje en trekken altijd volle zalen.”

Ouderenmiddag

Daarvoor is in de middag al de ouderenmiddag, die start om 15:00 uur. De WC Experience wordt afgewisseld door Deejay Ed. Diezelfde Ed is ook op de afsluitende zaterdag van de partij. Hij deelt dan het podium met Zanger Kafke, vooral bekend van het nummer ‘Springen’ en de Lawineboys.

Die laatste formatie zou het publiek kunnen kennen van nummers als ‘Sex met die kale’ en ‘Joost’. “Veel Nederlandstalige muziek dus op vrijdag en zaterdag”, zegt Van den Berg. Uiteindelijk maakt het ook bijna niet uit wat voor muziek het is, het is vooral belangrijk dat degene op het podium er een feestje van maakt. Dat zit met deze line-up wel goed.”

De feestavonden zijn van 09:00 uur tot 01:00 uur. Kaarten voor de donderdag zijn 12,50euro, voor de andere twee avonden zijn ze 15 euro. Leden van de Oranjevereniging krijgen 2,50 euro korting.

Kaarten en meer info zijn te vinden op de Facebook-pagina van de Oranjevereniging Nieuwland of via www.soundparadise.nl.