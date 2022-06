Witte fiets geplaatst op ongevalsplek Lekdijk in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Langs de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland, waar afgelopen week een 77-jarige man om het leven kwam bij een aanrijding, is een witte fiets geplaatst.

Een witte fiets (ook wel spookfiets of ghost bike genoemd) is een fiets die geplaatst wordt als herdenking aan een verkeersslachtoffer dat is omgekomen bij het fietsen.

De Nieuw-Lekkerlander fietste vrijdagmiddag 3 juni over de dijk. De politie vermoedt dat de man wilde oversteken naar het trapje in de dijk om vervolgens gebruik te maken van het vrijliggende fietspad. Op dat moment reed er een automobilist richting Nieuw-Lekkerland. Er volgde een botsing, waarbij de zeventiger ernstig gewond raakte en later op de dag in het ziekenhuis overleed.