Doe Mee stelt vragen over ‘plotselinge’ bouw woningen in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Doe Mee Molenlanden heeft vragen gesteld over de bouw van zeven woningen in de Schoolstraat in Nieuwpoort. Vorig jaar was besloten dat de woningen er niet zouden komen, maar onlangs werd bekend dat er op korte termijn begonnen wordt met de bouw.

Het college van Molenlanden besloot vorig jaar om eerst Langerak Zuid af te bouwen. De argumenten waren, dat de locatie aan de Schoolstraat in Nieuwpoort concurrentie zou geven met het plan Langerak Zuid. Daarnaast zou door de bouw in de Schoolstraat het totaal aantal woningen voor Nieuwpoort teveel worden. Dit zou niet in overeenstemming zijn met de woonvisie van Molenlanden, die beschrijft hoeveel woningen er in alle kernen mogen komen.

“Deze locatie is bij inwoners zeer geliefd om te kunnen wonen”, weet Linda de Moel van Doe Mee Molenlanden. “Omdat de locatie in 2021 op korte termijn niet meer beschikbaar was, hebben de gegadigden voor deze bouwlocatie een ander keuze gemaakt. Het andere standpunt van het college eerst-niet-en-nu-wel zorgt voor onduidelijkheid over het woningbouwbeleid van de gemeente Molenlanden.”

Doe Mee wil weten waarom het onlangs genomen besluit afwijkt van het eerdere besluit van een jaar geleden. Ook wil de partij weten waarom de gemeente de inwoners die interesse hadden niet vooraf aan publicatie van dit nieuwe besluit persoonlijk geïnformeerd heeft.