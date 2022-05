We Love Oldtimers uit Hoogblokland komt met eerste rijdende escaperoom

HOOGBLOKLAND • Het Hoogbloklandse We Love Oldtimers lanceert deze maand een ‘rijdende’ escaperoom. Hiervoor zet het bedrijf haar vloot van tientallen oldtimers in, waarmee deelnemers door middel van onderweg mysteries oplossen bij de eindbestemming komen. Hiermee is het de eerste partij in Nederland die op deze manier puzzelkamers per auto aanbiedt.

De rijdende escaperoom is nadrukkelijk niet een mobiele- of drive-through variant. De mysteries zijn namelijk verspreid over meerdere (buiten)locaties en deelnemers gebruiken de oldtimers om van A naar B te komen, in teams van drie tot acht mensen.

“Doordat we oldtimers gebruiken kunnen voor het eerst grote groepen van drie tot maximaal zestig personen samen een escaperoom doorlopen”, aldus Jeroen Tokmetzis, algemeen directeur van We Love Oldtimers.

“Het idee is ontstaan vanuit een passie voor innovatie en escaperooms hebben mij altijd gefascineerd. Dus bedacht ik me vervolgens dat we ons arsenaal aan 55 oldtimers prima kunnen gebruiken om mensen voort te bewegen naar de verschillende puzzelkamers. Zo beleven de deelnemers echt een avontuur.”

Speciale route

Voor de rijdende escaperoom heeft Tokmetzis een speciale puzzelroute uitgezet, die deelnemers aan de hand van cryptische aanwijzingen moeten voltooien. Dit concept is in de testfase uitontwikkeld, waarbij testers de pilot gemiddeld met een 9.3 beoordeelden. Na het afronden van deze testfase opent de escaperoom nu voor het grote publiek.

Tokmetzis: “Ik ben trots op het feit dat we dit als eerste in Nederland doen. Als je iets nieuws lanceert is het altijd even afwachten hoe mensen het ontvangen. Gelukkig hebben we het concept uitgebreid getest en na alle positieve reacties heb ik er alle vertrouwen in dat het een succes wordt.”

Trend

Utrechter Tokmetzis signaleerde al eerder een trend en speelt daar met deze rijdende escaperoom op in. “Je ziet al langer dit soort adventure experiences als paddenstoelen uit de grond schieten. Mensen zijn na een lastige periode waarin ze veel binnen hebben moeten zitten op zoek naar avontuur en nieuwe ervaringen. Met dit initiatief probeer ik in te spelen op deze trend. Ik hoop dat Nederland de rijdende escaperoom omarmt en ik kijk uit naar de eerste edities met ‘echte’ deelnemers.”

Over We Love Oldtimers

We Love Oldtimers heeft een vloot van meer dan 55 oldtimers. Klassiekers als de Volkswagen T1 & T2 busjes, Ford Mustang en Porsche 911-serie prijken als kopstukken van de collectie. Het bedrijf wil met hun huurauto’s memorabele verhalen creëren. Met passie voor oldtimers en avontuur. Met hart voor de zaak én op de goede plek in het pittoreske Hoogblokland.