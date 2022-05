Af & Toe-kunstroute op maandag 6 juni

GROOT-AMMERS/AMMERSTOL • Na twee jaar afwezigheid wordt op maandag 6 juni (Tweede Pinkersterdag) de Af & Toe-kunstroute weer gehouden.

Dertien jaar geleden werd de eerste kunstroute gehouden in Ammerstol en Groot-Ammers. Initiatiefnemers Marco en Gerjo Goudriaan zochten contact met mensen in Groot-Ammers en regelden een bootje om tussen de twee plaatsen over te varen. Dat werd een hele onderneming: er was een bootje en ponton nodig.

Het werd het eerste jaar zó leuk dat besloten werd met varen door te gaan. Er werden fondsen geworven om een echte steiger en een boot te kunnen kopen. De Rabobanken aan weerszijden van de Lek hebben hieraan bijgedragen. Sindsdien vaart het bootje elke zondag tot in het najaar.

De kunstroute heeft dezelfde naam als de veerdienst : de ‘Af & Toe-kunstroute’. Dankzij een bijdrage van de gemeente Molenlanden is er een website: www.afentoe-kunstroute.nl, vlaggen, en een prachtig logo. Alle voorwaarden zijn aanwezig om de bezoekers en deelnemers van informatie te voorzien.

Dit jaar kunnen bezoekers op 6 juni tussen 11.00 uur en 17.00 uur een overtocht maken met het voetveer tussen Ammerstol en Groot-Ammers en in de volgende plaatsen kunst , tuinen of een tentoonstelling bekijken: in Ammerstol, in Streefkerk, in Groot-Ammers en in Nieuwpoort. Ook dit jaar zijn er weer nieuwe kunstenaars die exposeren.

Routekaartjes, openingstijden en deelnemende kunstenaars zijn te vinden op de website www.afentoe-kunstroute.nl.