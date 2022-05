Toch weer 50 cent voor een kerstboom in Molenlanden

MOLENLANDEN • 50 cent of een lootje? Dat was rond de jaarwisseling het gesprek van de dag, want waarvoor zou de Molenlandse jeugd harder lopen en meer kerstbomen inzamelen? Het antwoord kwam dinsdagavond tijdens de commissievergadering, waar wethouder Arco Bikker het heugelijke nieuws mocht brengen: “Waardlanden heeft dat (de lootjesactie, red.) geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat we volgend jaar weer een inzamelingsactie gaan doen met iets van rond de 50 cent.”

Waardlanden pakte het inzamelen van kerstbomen dit jaar voor het eerst anders aan. Traditiegetrouw kregen kinderen in ruil voor een kerstboom 50 cent, maar in plaats daarvan werden lootjes verstrekt, waarmee degenen die een boom ingeleverd hebben, later kans maken op een prijs. Er kwam kritiek op de loterij vanuit vijf kernen in Molenlanden.

Gevreesd werd dat kinderen minder gemotiveerd zouden zijn om bomen op te halen, omdat ze mogelijk veel werk verzetten zonder daarvoor een beloning te ontvangen. Daardoor zouden kerstbomen kunnen gaan rondslingeren of zelfs verbrand worden. In Giessenburg, Hoornaar, Nieuwpoort, Langerak en Noordeloos werd daarom de beloning van 50 cent gehandhaafd, gesponsord en georganiseerd door dorpsraden en ondernemers.

Het punt was zo heikel dat het CDA in januari vragen stelde aan het gemeentebestuur, waarna er onder andere een evaluatie van het lootjessysteem werd toegezegd. Zo gezegd, zo gedaan en het resultaat van die evaluatie werd dinsdag met applaus door de raad ontvangen “en de jeugd is ook weer blij met 50 cent”, besluit commissievoorzitter Ruud van Rijn de kerstboomapotheose.