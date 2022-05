Het Arkels Visserskoor zoekt zangers en accordeonist(e)

ARKEL • Het Arkels Visserskoor is op zoek naar nieuwe leden, die samen met de andere mannen willen zingen over de zee, over de vrouwen en over de drank.

Het repertoire van het koor telt inmiddels zo’n 110 nummers. Het Arkels Visserskoor oefent in Arkel op de eerste en derde dinsdagavond van de maand van 19.30 uur tot 22.00 uur in De Lingehof te Arkel. Er zijn zo’n 25 tot 30 optredens per jaar op in de gehele regio. De leden komen niet alleen uit Arkel, maar ook uit Giessenburg, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hoogblokland, Leerdam, Lexmond, Meerkerk, Noordeloos en Vianen.

Bij de drie accordeonisten (twee vrouwen en een man) is er ook behoefte aan versterking. Voor meer informatie of aanmelding secretaris Menno van der Galiën via 0183-633889 of m.h.galien@casema.nl. Zie ook www.arkelsvisserskoor.nl.