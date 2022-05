Bloemlegging voor 4 mei-herdenking bij Mission Belle monument

NIEUW-LEKKERLAND • Bij het Mission Belle monument aan de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland werden op woensdagochtend 4 mei bloemen gelegd voor de 4 mei-herdenking.

Tijdens Dodenherdenking wordt ook de bemanning van de Mission Belle herdacht, die omkwam tijdens het neerstorten van het vliegtuig in de Lek. Daarom hangen de vlaggen bij het monument van de Mission Belle halfstok en is door Anton den Ouden uit Lekkerkerk om 10.00 uur ‘s morgens een rouwtak gelegd bij het monument. Den Ouden zat op 1 december 1943 in de rivier de Lek te vissen toen de Mission Belle een noodlanding moest maken. Anton den Ouden werd enthousiast geassisteerd door kinderen uit de buurt.