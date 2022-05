Glijen en Rijen op Hemelvaartsdag weer door de regio

• Glijen en Rijen in 2017.

ALBLASSERWAARD • De aanspanningen van Arresleeclub Glijen en Rijen zijn op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, weer te zien tijdens een rondrit door de Alblasserwaard.

De route start om 10.30 uur op de Vuilendam. Langs de Graafstroom gaat de stoet richting Bleskensgraaf, tot aan de Wijngaardse steeg. Daar slaan de aanspanningen linksaf naar Wijngaarden. In Wijngaarden slaan ze linksaf het Oosteinde op. Bij boer Kuiper op nummer 33a is de eerste stop. Dat is om ongeveer 11.45 uur.

Na de stop vervolgen ze het Oosteinde en slaan ze rechtsaf de Zwijnskade op en daarna linksaf de Broekseweg op. Bij de Polderweg slaan ze rechtsaf en dan linksaf de Spoorweg op. Op de kruising wordt linksaf (Binnendams) aangehouden. Bij stal Vonk aan de Binnendamseweg 18 in Hardinxveld-Giessendam is de tweede stop. Dat is om ongeveer 13.15 uur.

Vanaf de tweede stop slaat de groep linksaf de Oudkerkseweg op, verder langs de Giessen, daarna de Bovenkerkseweg en de Peursumseweg. De kruising met de N216 wordt overgestoken en de weg vervolgd tot aan de Smoutjesweg nummer 1, alwaar de derde stop is. Dat is rond 15.00 uur.

Na de stop keert de groep om, slaat rechtsaf de N216 op en dan linksaf de Doetseweg in Giessenburg op. Bij de brug gaat met linksaf en daarna meteen links. Vervolgens de eerste weg rechts (Kooiweg) en zo terug richting de Vuilendam. Daar arriveert de groep na ongeveer 32 kilometer om ongeveer 16.30 uur.