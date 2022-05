Oud-burgemeester van Papendrecht overhandigt laatste boek Jan W. Klijn

PAPENDRECHT/MEERKERK • De Alblasserwaardse schrijver Jan W. Klijn presenteert op vrijdag 20 mei zijn allerlaatste pennenvrucht in het bijzijn van oud-burgemeester De Bruin van Papendrecht, die de eerste overhandiging zal uitvoeren. Het gebeuren vindt plaats bij boekhandel Ritmeester in Meerkerk.

De roman verhaalt over de levens van Annemarie en Peter: de verpleegkundige en de politieman uit de Alblasserwaard, wiens wegen elkaar uiteindelijk kruisen. Met dit boek besluit Jan W. Klijn zijn indrukwekkende schrijverscarrière, die een oeuvre van maar liefst 42 titels omvat.

Tijdens de boekpresentatie krijgen bezoekers wellicht antwoord op de vraag of het verhaal van de roman over Annemarie en Peter feit of fictie is, want beide hoofdpersonen zijn aanwezig.

De schrijver

Jan W. Klijn voelde van jongs af aan de behoefte gebeurtenissen op papier te zetten. Stoeien met woorden en worstelen om een goed verhaal te schrijven. Zijn boeken en verhalen komen tot stand door stevig spitwerk. Sinds 1978 is Jan W. Klijn schrijver van boeken. Lang daarvoor al schreef hij korte verhalen en reisverhalen. Ook leverde hij talrijke bijdragen aan dagbladen en andere media.

‘Onverwachte wegen’ heeft IBSN; 978-90-822270-2-4, telt 247 pagina’s en kost 17,95 euro. Voor meer informatie: www.janwklijn.nl.