Bezoekers genieten van Seniorendagen in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • De stemming was bijna uitgelaten; zowel bij de bezoekers als bij de organiserende Stichting De Oranjevriend. Na twee jaar afwezigheid in verband met corona, kon er nu weer genoten worden van de Seniorendagen, ditmaal met beelden van ‘het Ammers zoals het eens was’.

Het Hervormd Centrum in Groot-Ammers was vrijdagmiddag, zaterdagmiddag en zaterdagavond vol bezet. De senioren (55+) lieten zich het lekkere hapje bij de koffie en het advocaatje in de pauze goed smaken. De mensen zagen beelden van bekende gezichten, optochten, winkeltjes en bedrijven, scholen en straten, zowel vanuit het verleden als uit het heden. De seniorencommissie werd na afloop overspoeld met complimenten.

De seniorendagen waren tevens de aftrap voor de feestweek in Groot-Ammers.