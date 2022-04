Energietoeslag voor inwoners van Vijfheerenlanden, Molenlanden en Gorinchem

MOLENLANDEN • Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 eenmalig een energietoeslag krijgen. Dit bedrag van 800 euro is bedoeld om mensen te helpen bij het betalen van de hogere energierekening. Inwoners, die nog geen energietoeslag hebben ontvangen, kunnen dit nu zelf aanvragen via de website van Avres.

Inwoners met een netto inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm (Molenlanden en Gorinchem) of 130% van de bijstandsnorm (Vijfheerenlanden) komen in aanmerking voor de regeling. Daarnaast moet de inwoner 21 jaar of ouder zijn en hoofdbewoner (huurder of eigenaar) van de woning. Meer informatie over de regeling is te vinden op www.avres.nl. Aanvragen kan tot 31 december 2022.

Inwoners die een uitkering hebben via Avres of die gebruik maken van een minimaregeling hebben de uitbetaling van 800 euro inmiddels ontvangen.