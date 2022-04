CDA Molenlanden: geef rioolprobleem voorrang

MOLENLANDEN • Begin mei organiseert de gemeente Molenlanden een beeldvormende avond rondom de rioolproblemen, waar een deel van de gemeente last van zou hebben. Die toezegging deed burgemeester Theo Segers dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

CDA-raadslid Wout de Jong riep tijdens de vergadering op om de speciale informatieavond prioriteit te geven, ook al is de (bestuurlijke) agenda de komende tijd erg vol. “We wilden vanavond met een motie de rioolproblematiek graag aan de orde stellen. Maar onze griffie heeft besloten een beeldvormende avond hierover te organiseren, daardoor zijn we aangenaam verrast.”

Tijdens een beeldvormende avond gaan raads- en burgerleden in gesprek met inwoners, het college en organisaties en bedrijven om zich te laten informeren over een bepaald onderwerp. De Jong wil dat de avond prioriteit krijgt, zodat de eerstvolgende raadsvergadering de rioolproblemen besproken kunnen worden.

Schuiven met data en onderwerpen

Mede door de kritische brief die de klankbordgroepen van Oud-Alblas, Ottoland en Molenaarsgraaf-Brandwijk eerder deze week aan de gemeenteraad stuurden, geeft De Jong aan “dat de zaak ons behoorlijk hoog zit” en ook “hoogst actueel is”. In die brief gaven de bewoners onder andere aan dat ze zich (weer) niet serieus genomen voelen door het gemeentebestuur en dat de problemen met de riolering lang niet zo groot zijn wethouder Johan Quik wil doen geloven.

Een definitieve datum voor de beeldvormende avond is er nog niet. De agendacommissie gaat namelijk over de bestuurlijke agenda, maar de burgemeester zegt toe om tijdens de bespreking komende donderdag zijn beste beentje voor te zetten om ervoor te zorgen dat de avond snel komt. “Er moet misschien wat geschoven worden in data en onderwerpen. Dat zal wel goed komen denk ik.”

Rioolproblemen of niet?

Begin deze maand kwam het gemeentebestuur met een oplossing voor de rioolcapaciteit in Goudriaan, Molenaarsgraaf, Ottoland, Bleskensgraaf, Oud-Alblas en Langerak (oost). Het aanwezige riool zou meer aansluitingen niet aankunnen, daarom willen zij de staat van het riool mee laten wegen bij het besluit om woningbouw al dan niet toe te staan.

De gemeenteraad was hierover in een commissievergadering kritisch en vraagt zich onder meer af of het probleem wel zo groot is als de gemeenteraad voorspiegelt en stuurde de wethouder daarom terug naar de tekentafel. Dit gevoel onderschreef de klankbordgroep dus eerder deze week in een brief.

Het belangrijkste pijnpunt is daarbij de angst dat nieuwe en bestaande bouwprojecten niet meer door kunnen gaan. Initiatiefnemers van die bouwprojecten zouden daardoor met terugwerkende kracht in ‘gigantische problemen’ gebracht worden.