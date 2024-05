Clinic zitvolleybal op maandag 27 mei in Giessenburg

GIESENBURG • Omnisportvereniging Vridos organiseert op maandag 27 mei om 19:30 uur een gratis clinic zitvolleybal in Giessenburg.

Dit wordt gedaan in samenwerking met de Nederlandse Volleybalbond (NEVOBO).

Deze sport is toegankelijk voor iedereen, ongeacht fysieke beperking of ervaringsniveau. Zitvolleybal wordt gespeeld vanuit een zittende positie en kan worden aangepast aan diverse behoeften, waardoor het een inclusieve sportervaring biedt. Het is een uitstekende manier om actief te blijven, zelfs tijdens herstel van blessures.

Aanmelden

Voor vragen kan men contact opnemen via info@sportondersteunerarnepost.nl. Inschrijven voor de clinic of de netwerkbijeenkomst over aangepast sporten kan via www.vridos.nl/zitvolleybal.